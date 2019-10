Am Donnerstagmorgen ist in Forchheim ein 61-jähriger VW-Fahrer leicht am Arm verletzt worden. Eine 59-jährige Fahrerin eines Alfa Romeo hatte ihn beim Abbiegen in die Eisenbahnstraße übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro, wie die Polizeiinspektion Forchheim am Freitag mitteilte.