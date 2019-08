Eine Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Ein 72-jähriger Traktorfahrer war am Samstagmittag auf der Adolf-Kolping-Straße unterwegs und wollte in die Rothhäuser Straße nach links einbiegen. Gleichzeitig näherte sich ein Audi Q3 und es kam zum Zusammenstoß. Laut eigener Angaben wollte der Senior schon anhalten, verfehlte aber das Bremspedal. Durch den seitlichen Anstoß wurde die 57-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 26 000 Euro. Der Audi Q3 musste von einem Abschleppdienst geborgen werden, von einem Totalschaden kann wohl ausgegangen werden. pol