Eine Verletzte - hoher Schaden

Eine Verletzte und circa 15 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend im Lichtenfelser Stadtteil Roth ereignete. Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem Lieferfahrzeug die Straße "Am Ansbach" und prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen einen geparkten Skoda-Kleinwagen. Die junge Frau wurde vorsorglich zur stationären Behandlung ins Klinikum Lichtenfels gebracht. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden. Foto: Polizei