Zum Leserbrief "Seit Jahrzehnten ein Schandfleck" von Gert Langer (Bayerische Rundsc hau vom 3./4. August) wird uns geschrieben: Herr Langer, ein ehemaliger Manager in der Kulmbacher Brauwirtschaft, hat sich zum Thema "Alte Mälzerei" sehr akzentuiert geäußert. Das ist nicht zu kritisieren, unabhängig davon, ob man seine Meinungen teilt oder nicht - im Gegenteil, ich finde es gut, wenn sich Menschen seines Kalibers in öffentlichen Angelegenheiten zu Wort melden.

Da ist auch sachliche Kritik an den Medien, zum Beispiel hinsichtlich zu starker Vermengung von Berichterstattung und Kommentierung erlaubt, keine Frage - auch wenn Medien darauf manchmal etwas spitz reagieren.

Aber gerade an Menschen seines Formates dürfen dabei auch Maßstäbe angelegt werden, die diesem (soll ich nun sagen vermeintlichen?) Format entsprechen. Und wenn man dies in Zusammenhang mit seinem Leserbrief tut, muss man feststellen: Der Schluss des Leserbriefes von Herrn Langer war eine üble Entgleisung! Einen Zusammenhang zwischen einem Galgen, Kritikern an der Obrigkeit, der Todesstrafe und Kulmbacher Zeitungsredakteuren assoziativ herzustellen, ist vielleicht in der von ihm gewählten Form rechtlich nicht angreifbar, aber er ist schlimmste Hetze in brauner Tradition.

Hochachtung vor dem Redaktionsteam der Bayerischen Rundschau, dass sie diesen Teil der Zuschrift mit veröffentlicht hat!

Bundesweit hat in den letzten Tagen zu Recht eine unsägliche Äußerung von Herrn Tönnies (Aufsichtsratschef des Bundesligisten Schalke 04, Anm. d, Red) Beachtung gefunden - aber der Mann hat sich wenigstens sofort, öffentlich und unmissverständlich entschuldigt.

Dieses Format sollte Herr Langer auch an den Tag legen!

Veit Pöhlmann

Limmersdorf