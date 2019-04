Eine Tür in die Sportwelt

Der Förderkreis goolkids hat das Projekt "ginaS" (www.ginas.goolkids.de) gegründet, um den Menschen mit Behinderung eine Tür in die regionale Sportwelt zu eröffnen. Dazu findet am 11. Mai erstmals ein Workshop zum Thema Sport-Inklusion an der Universität Feldkirchenstraße statt. Hierbei wollen erfahrene Referenten mit den Teilnehmern Möglichkeiten herausfinden, vorhandene Hürden im Sportalltag abzubauen, neue Formen der Sportbegegnung zu ermöglichen und interessierte Mitglieder in die örtliche Sportwelt zu integrieren oder einfach mehr Menschen in die örtliche Sportwelt zu bringen. Ziel dieser Veranstaltung ist das Kennenlernen von "Best-Practice-Beispielen" aus anderen Regionen sowie das persönliche Erlebnis in den Workshops, teilt der Förderkreis mit. Hier zeigen die renommierten Gäste, wie man schon mit geringem Aufwand den Sportunterricht oder das Sporttraining inklusiv gestalten kann.

Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenfrei und beinhaltet auch die Verpflegung während des Tages. Anmeldungen per E-Mail: ginas@goolkids.de oder unter www.workshop.ginas.net. Die Anschrift des Förderkreises goolkids e. V. lautet: Hegelstraße 1a, 96052 Bamberg, Telefon 0951/30900992. red