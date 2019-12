Mit einer ehrgeizigen Mannschaft gehen die Unabhängigen Bürger in Marktzeuln die Kommunalwahlen am 15. März 2020 an. Um den amtierenden Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech, der sich erneut zur Wiederwahl stellt, und die drei Gemeinderäte Heinz Fischer, Hubert Gehrlich, Frank Kestel und Gemeinderätin Jutta Stark (Karlheinz Bram kandidiert aus Altersgründen nicht mehr) stehe eine "tolle Mannschaft" parat, die ganz einfach "mitmachen und etwas bewegen will", wie sich der Vorsitzende Friedlein-Zech ausdrückte.

24 Kandidaten

Die Unabhängigen Bürger können eine Liste mit 24 Kandidaten präsentieren, die aus erfahrenen Gemeinderäten, vielen Frauen, Personen mit Berufserfahrung, Bürger, die sich in Vereinen engagieren und jungen Hoffnungsträgern besteht. Man einigte sich darauf, die Kandidaten in Blockabstimmung zu küren und erzielte ein einstimmiges Ergebnis. Der Vereinsvorsitzende ging kurz auf die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre ein. So kann man stolz darauf sein, dass der Fuhrpark der Feuerwehren auf den neuen Stand gebracht werden konnte. Marktzeuln verfüge nun über ausreichend Plätze in den Bereichen Kinderkrippe, Kindergarten und Kinderhort in modernen Gebäuden. Die Sanierung der Grundschule ist in Planung und muss mit der Regierung noch abgestimmt werden. Ein neues Baugebiet mit 36 Bauparzellen steht kurz vor dem Abschluss und wird sehr gut angenommen. Das historische Rathaus wurde generalsaniert und das Umfeld wurde neu gestaltet. Die Ansiedlung einer modernen Arztpraxis konnte erfolgreich begleitet werden. Die Wasserversorgung wurde modernisiert. Das Bewusstsein für den Erhalt der historischen Siedlungsstruktur und des Fachwerkensembles wird durch das kommunale Denkmalkonzept (KDK) in den Mittelpunkt gerückt.

Die Kandidaten

1. Gregor Friedlein-Zech, 2. Heinz Fischer, 3. Hubert Gehrlich, 4. Jutta Stark, 5. Frank Kestel, 6. Stefan Dümmlein, 7. Petra Michel, 8. Alfred Klemenz, 9. Tanja Degen, 10. Frank Schmitt, 11. Eva Ahles 12. Bernd Grebner, 13. Kathrin Fischer, 14. Jonathan Gehrlich, 15. Bernhard Schmitt, 16. Birgit Hartmann, 17. Sylvia Eichenberg, 18. Laura Zech, 19. Uwe Heßlinger, 20. Thomas Meier, 21. Bernd Schmitt, 22. Bernhard Pietz, 23. Thomas Klemenz, 24. Tim Matuschek, Ersatzkandidaten Dietmar Popp und Karlheinz Bram. red