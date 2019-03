Eine Stunde Dunkelheit für die Erde

Zeil setzt ein Zeichen für den Klimaschutz. Am heutigen Samstag um 20.30 Uhr ist Earth Hour, und Zeil beteiligt sich an der Aktion, wie die Pfarrei Sankt Michael mitteilte.

Heute, Samstag, schalten zum 13. Mal Tausende Städte rund um die Welt für eine Stunde die Beleuchtung bekannter Gebäude und Sehenswürdigkeiten aus - vom Big Ben in London, der chinesischen Mauer bis hin zum Brandenburger Tor. Auch Millionen Menschen zu Hause wollen für 60 Minuten das Licht ausknipsen. Sie setzen ein Zeichen für den Schutz des Planeten und machen damit deutlich, dass es für erfolgreichen Umwelt- und Klimaschutz auf den Beitrag jedes einzelnen ankommt.

Alles begann 2007 in Sydney. Mehr als 2,2 Millionen australische Haushalte nahmen am 31. März 2007 an der ersten Earth Hour teil und schalteten bei sich zu Hause für eine Stunde das Licht aus. Ein Jahr später erreichte Earth Hour 370 Städte in 35 Ländern, verteilt über 18 Zeitzonen. Earth Hour wurde zur globalen Bewegung.

Auch 2019 beteiligt sich die Stadt Zeil zusammen mit der Pfarrei Sankt Michael wieder an der Aktion und wird die Beleuchtung des Zeiler Käppeles für eine Stunde ausschalten. Die Stadt und die Pfarrei rufen die Bürger dazu auf, bei der Aktion mitzumachen. red