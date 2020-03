Eine "Sternstunde" mit Stephan Mertl

Seit dem Wintersemester 2018 bietet die Volkshochschule (VHS) Coburg mit dem Format "KulturGestalten im Gespräch" den Teilnehmern die Möglichkeit, Persönlichkeiten des Coburger Kulturlebens kennenzulernen. Nach Bildender Kunst (Atelierbesuch bei Robert Reiter), Musik (Barbara Zeller und ihr "Kulturladen") und Literatur (Irmgard Clausen und ihre Leidenschaft für Bücher) steht nun das Theater im Mittelpunkt des nächsten Kulturgespräches.

Oliver Heß, der als Programmbereichsleiter Kultur der VHS Coburg die Moderation übernimmt, freut sich sehr, dass es gelungen ist, Stephan Mertl für das Gespräch im Brückner-Salon des Landestheaters zu gewinnen. Der Schauspieler gehört seit der Spielzeit 2001/2002 fest zum Coburger Ensemble und begeistert seitdem das Publikum in Komödien ("Good Bayreuth") genauso wie in Tragödien ("Der Kaufmann von Venedig") oder Musicalproduktionen ("Evita").

Die Veranstaltung mit dem Schauspieler ist eine Anspielung an das Ein-Mann-Stück "Die Sternstunde des Josef Bieder", in dem Stephan Mertl in dieser Spielzeit in der Rolle eines Requisiteurs zu sehen ist, der ungewollt zum Mittelpunkt einer Abendvorstellung wird. Das Stück ist eine Liebeserklärung an das Theater und erzählt von der eigenen Welt vor und hinter der Bühne und hat jede Menge reale Bezüge zum Landestheater Coburg.

Aber gibt es auch Parallelen zwischen dem Schauspieler Stephan Mertl und der Figur des Josef Bieder, wenn dieser sagt, dass Coburg sein Schicksal sei? Wäre Mertl wie Bieder gerne Opernsänger geworden? Inwieweit kann er als Schauspieler ein Stück beeinflussen? Wann entdeckte er die Liebe zum Theater und beschloss, Schauspieler zu werden? Das alles können die Teilnehmer der Veranstaltung am Freitag, 13. März, im Gespräch mit Stephan Mertl herausfinden. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Künstlereingang des Landestheaters. Da die Plätze begrenzt sind, ist es ratsam, sich bei der VHS anzumelden (Telefon 09561/88250, online auf www.vhs-coburg.de). Der Eintritt beträgt fünf Euro. red