Eine Stadtführung durch den "Schmelztiegel"

Der Erlanger Tourismus- und Marketingverein veranstaltet am Sonntag, 14. April, eine Stadtführung, diesmal mit dem Titel "Schmelztiegel Anger". Von der ehemaligen Direktorenvilla der Firma Erba durch die erste Arbeiterkolonie Erlangens führt die Route weiter zu Moscheen, sozialen Einrichtungen und Flüchtlingsunterkünften. Unterwegs erfahren die Teilnehmer Interessantes über die Menschen und deren Alltag, die seit Jahrzehnten aus der Fremde nach Erlangen kommen und im Stadtteil Anger eine neue Heimat finden. Die Führung dauert ungefähr zwei Stunden. Tickets sind bei den Stadtführern erhältlich. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der "Villa am Anger" in der Äußeren Brucker Straße. red