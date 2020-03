Eine Siegerehrung, ohne die Hände zu schütteln

Die Orientierungsläufer beendeten am Wochenende ihre Winterlaufserie, ausgerichtet von der OL-Abteilung des TV Coburg-Neuses. Nach vier Läufen nahmen sich die Sieger der jeweiligen Strecken ihre Pokale in Eigeninitiative vom Tisch. Einen Händedruck gab es dieses Mal nicht. Dass der vierte Lauf trotz Coronavirus ausgetragen wurde, lag daran, dass nur 40 Läufer angemeldet waren und sich jeder zum Laufen alleine im Wald befand.

Nachdem der erste Lauf im Dezember in Neuses im Goldberg und am Goldbergsee stattfand, traf man sich im Januar im Schlosspark Rosenau, um zu sehen, wer am besten orientiert und schnell laufen kann. Im Februar wurde es dann steil, der dritte Lauf fand im Bausenberg statt, zu guter Letzt stieg Lauf 4 im Sauloch bei Rothenhof.

Es wurden jeweils drei verschieden lange Strecken angeboten. Drei der vier Läufe kamen in die Wertung. Bei den Schülerinnen gewann auf der kurzen Bahn die zwölfjährige Ida Bohl vom TV Neuses vor Hannah Barnickel (MTV Bamberg) und Silvia Fredenhagen (TV Neuses). In der Schülerklasse holte sich Robin Tippelt vom TV Ketschendorf den Pokal vor seinem Vereinskollegen Victor Schmidt. Bei den Damen auf der kurzen Bahn gewann Martina Kolbeck vor Angelika Weid und Anja Jacobi (alle vom TVN). Auf der mittleren Bahn siegte bei den Jungs Emil Bohl (TV Neuses) vor Chris Römmer (MTV Bamberg). Bei der weiblichen Jugend holte sich Josephine Streichert (MTV Bamberg) vor Luise Holzhaus, Leni Schopf und Sophie Hoh (alle TV Neuses) den Sieg. Bei den Damen holte Gabi Dötsch vom TVN den Pokal, gefolgt von ihren Vereinskolleginnen Ulrike Neidiger-Pohl und Carolin Tramontano. Bei den Herren gewann Heinz Peter Simon (MTV Bamberg).

Spannend war es bei der weiblichen Jugend auf der langen Bahn, Antonia Jacobi und Klara Holzhaus (beide TV Neuses) sind punktgleich geblieben, sie holten sich gemeinsam den Pokal. Bei der männlichen Jugend hat Anton Tatzel vor Daniel Cionoiu gewonnen. Bei den Damen lag Sigrun Haaf vor ihrer Vereinskollegin Johanna Knauer (alle TV Neuses) und Yvonne Hofmann (TV 48 Coburg).

Am stärksten besetzt war die Herrenstrecke "lang". Insgesamt 23 Teilnehmer nahmen an der Winterlaufserie teil. Gewonnen hat die Serie Tobias Geiger vom TV Ketschendorf vor Benjamin Forkel (TV Neuses) und dem Drittplatzierten Alexander Tippelt (ebenfalls TV Ketschendorf). weid