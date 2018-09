Eine Seminarreihe will Frauen (wieder) auf Erfolgskurs bringen

Mit vielen interessanten Themen startet am 10. Oktober wieder die Seminarreihe "Frau und Beruf". Das ge-meinsame Angebot der Beratungsstelle für Arbeitslose, der Gleichstellungsstelle des Landkreises und des Kulmbacher Jobcenters steht unter dem Motto "Frauen auf Erfolgskurs".

Bei einer Fülle von Seminaren sollen den Teilnehmerinnen das Rüstzeug für den erfolgreichen Wiedereinstieg sowie ganz praktische Qualifikationen vermittelt werden, die im beruflichen Alltag notwendig sind.

Die Veranstaltungen finden meist dienstags in der Beratungsstelle für Arbeitslose in Kulmbach, Kronacher Straße 9, statt, beginnen um 9 Uhr und dauern in der Regel drei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich.

Den Auftakt bestreitet Susanne Huhs am 10. Oktober, dem einzigen Mittwoch im Veranstaltungsprogramm. Im Seminar "Hinfallen - Aufstehen - Krönchen richten - Weitergehen" geht es um den Umgang mit den kleineren und größeren Krisen im Leben. Die Referentin zeigt, wie die eigenen Stärken helfen können, künftig entspannter und lösungsorientierter mit Herausforderungen im Alltag umzugehen.

Fettnäpfchen umgehen

Weiter geht es am 16. Oktober mit wertvollen Tipps zur gezielten Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch. Yvonne Wagner informiert darüber, worauf Personalverantwortliche Wert legen und wie man "Fettnäpfchen" erfolgreich umgeht.

"Zeitdiebe im Griff?" ist das Thema am 23. Oktober. Bei Susanne Zeitler lernen die Teilnehmerinnen ihre Zeitdiebe und inneren Antreiber kennen, verstehen und besser steuern - für mehr Zufriedenheit und Lebensqualität.

Ein praktischer Workshop steht am 6. November mit "Mut zum Auftritt! - Präsenz und Persönlichkeit" auf dem Programm. Cosima Asen und Frank Walther - Schauspieler der "Buschklopfer" - entführen in die Welt des Theaters und stärken so den Mut für den nächsten Auftritt, denn Sicherheit im eigenen Auftreten, Redegewandtheit und Selbstbewusstsein sind erlernbar. Spielerisch wird aus einem Mauerblümchen damit schnell eine strahlende Sonnenblume, die hoch hinaus will.

Die ersten 100 Tage

In der Informationsveranstaltung "Frau und Rente - das sollten Sie unbedingt wissen" am 13. November geht es um alles Wissenswerte rund um das Thema Rente. Wie wirken sich Familienpausen, Minijobs, Teilzeitbeschäftigung, Zeiten der Arbeitssuche und Arbeitslosigkeit auf das gesetzliche Altersgeld aus? Wer bekommt Witwen- und Erziehungsrente und was sind die Voraussetzungen für den Bezug einer Erwerbsminderungsrente? Emmi Richter hat Antworten.

Um den gelungenen Start bei einem neuen Arbeitgeber geht es im Seminar "Die ersten 100 kritischen Tage im neuen Job" am 20. November. Daniel Hartwig beleuchtet mit den Teilnehmerinnen die Wichtigkeit, mögliche Tabus und Stolpersteine, unsichtbare Regeln und Rituale zu erkennen, um einen guten Kontakt aufzubauen und die "Probezeit" erfolgreich zu meistern.

Methoden für den Umgang mit Konflikten und deren Bewältigung können im Workshop "Konfliktmanagement im Beruf" am 27. November mit Dozentin Barbara Dangelat erlernt werden. Mit dem Wissen darum lassen sich Konflikte zunehmend besser, vielleicht sogar gelassener bewältigen.

"Raus aus der Nettigkeitsfalle" ist das Thema am 4. Dezember. Corinna Stenzel gibt Tipps zur selbstbewussten Kommunikation und wie es gelingt, das eigene Licht nicht unter den Scheffel zu stellen.

Zum Abschluss der Seminarreihe gibt Susanne Höllbacher am 11. Dezember Ratschläge, die dabei helfen, Entspannungskompetenzen für Beruf und Alltag zu entwickeln. Anhand eines individuellen Tests entdecken die Frauen, wie der Ausgleich zu den Belastungen des Alltags aussehen kann und welche Aktivitäten den eigenen Bedürfnissen entsprechen. red