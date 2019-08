Eine Schwalbe reicht nicht aus

Zweimal müssen die Kerwasburschen körperlich aktiv werden. Der erste Kraftakt ist das Aufstellen des Zeltes, bevor es richtig losgehen kann. Der zweite Kraftakt für die Niederlindacher Ortsburschen ist das Baumaufstellen zur Kirchweih - das dann aber mit Publikum.

Manuel Krebs fuhr mit einem Deutz-Fahr DX 3.0 den Baum aus dem Staatsforst bei Untermembach nach Niederlindach. Begleitet wurde er von geschmückten Wagen, auf denen die Ortsburschen und weitere Interessenten Platz genommen haben, die Zugmaschine gesteuert von Benedikt Petsch. Umgemacht hatte das Prachtstück der "Beben Jonny". Bevor der Baum in die Höhe gehievt wurde, galt es noch in den fränkischen Farben rot und weiß mit Bändern umwickelt, eine Frankenflagge an die Spitze zu befestigen.

22 Ortsburschen aktiv

Seit dem letzten Jahr erleichtert eine betonierte Aufnahme im Boden das Aufstellen des Baums. Unter der Leitung von Oberortsbursche Timo Hollfelder mit seinen 22 Ortsburschen waren noch weitere Helfer dafür nötig, den 25 Meter hohen Prachtbaum in die Senkrechte zu hieven. Was in diesem Jahr mit reibungslos funktionierte. Aber Oberortsbursche a.D. Thomas "Westl" Willert steht immer noch beratend zur Seite und hilft gerne mit.

Stefan Dittrich führte beim Baumaufstellen das Kommando. "Wenn alle auf zuhören, dann haben wir den Baum schnell oben", meinte er nur. Die Kerwasburschen mussten den heuer etwas höheren Baum mit Hilfe von drei Paar Schwalben hochhieven. Dabei galt es, auf jede Anordnung von Dittrich zu hören, der das Ganze gut im Blick hatte. "Jetzt schiebt nur die linke Seite", schallte seine Anordnung über den Platz.

Erst nachdem der Baum nach Begutachtung von allen Seiten hundertprozentig senkrecht stand, wurde der er in der Halterung verkeilt. Danach zeugte der Baum weithin davon, dass in Niederlindach auch in diesem Jahr wieder in großem Stil Kerwa gefeiert wird.