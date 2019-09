"Eine schöne Zeit geht zu Ende"

"Es war so cool - alle Erwartungen von mir wurden getoppt", so resümiert Jobentdeckerin Jule ihre Zeit im Berufsorientierungsprojekt der Bildungsregion Landkreis Haßberge. Während der Sommerferien war sie gemeinsam mit Madleine, Anna und Ann-Katrin als Jobentdeckerin im Landkreis Haßberge unterwegs. Jede von ihnen schnupperte dabei in vier verschiedene Berufsbilder bei lokalen Arbeitsgebern hinein und gemeinsam erkundeten sie auch den Landkreis als Freizeitregion. Über alle Erlebnisse haben sie regelmäßig Beiträge und Storys auf Instagram gepostet und auf der Homepage Berichte veröffentlicht, wie das Landratsamt in Haßfurt zum Abschluss der Aktion mitteilte.

"Abwechslung" war dabei ein großes Stichwort, denn alle Job-entdeckerinnen waren in den unterschiedlichsten Berufsfeldern unterwegs. Stets gut sichtbar mit ihren Jobentdecker-T-Shirts waren sie von Handwerk und Büro bis zu Gesundheitsberufen querbeet im Einsatz. Anna und Ann-Katrin lernten beispielsweise verschiedene Berufe beim Bayerischen Roten Kreuz kennen, während Jule und Madleine zwei Tage in den Haßberg-Kliniken den Krankenhausalltag hautnah erleben durften. Und auch die technischen und naturwissenschaftlichen Berufe durften bei der Mädchenrunde natürlich nicht fehlen: Für Anna ging es zum Abschluss des Projektes zur Firma ESN Deutsche Tischtennistechnologie in Hofheim. Und Ann-Katrin bewies, dass auch Mädels und Technik gut zusammenpassen: Bei der Firma Soundhouse Veranstaltungstechnik in Haßfurt baute sie Soundanlagen auf und schleppte Lautsprecher und "Cases" in die Tour-Trucks. Trotz langer Fingernägel kein Problem für die Jobentdeckerin, wie sie am Ende berichtete.

Die Projektkoordinatorin Anja Güll vom Landratsamt Haßberge ist am Ende der sechs Wochen sichtlich stolz auf "ihre" Jobentdeckerinnen: "Die vier haben super mitgemacht und echten Einsatz gezeigt. Hut ab - vor allem davor, wie gut sich die Mädels in den technischen und handwerklichen Jobs geschlagen haben."

Freizeit und Medien

Auch die gemeinsamen Freizeitaktivitäten, die neue Perspektiven auf den Landkreis werfen sollten, kamen bei den Jobentdeckerinnen gut an: Vor allem das Alpaka-Trekking am Alpakahof Lipka in Eltmann und der Erlebnistag im Steigerwald mit Naturpark-Rangerin Verena Kritikos bleiben in Erinnerung.

Und als absolutes Highlight zum Abschluss wartete noch ein Backstage-Besuch beim "Heilig-Länder"-Rockfestival am letzten Projekttag in Breitbrunn auf die vier Jobentdeckerinnen.

Übrigens machte das Projekt auch in den überregionalen Medien von sich reden. Das Studio Franken des Bayerischen Rundfunks begleitete die Jobentdeckerinnen Anna und Ann-Katrin einen Tag lang mit der Kamera und berichtete am 1. September in der "Frankenschau" mit Anna und Projektkoordinatorin Anja Güll als Studiogästen über das Projekt.

Und auch im Radio waren die Jobentdeckerinnen zu hören: Einen Tag lang erlebten sie beim Schweinfurter Sender "Radio Primaton" den Alltag der dortigen Radiomoderatoren und gingen dabei mit kurzen Berichten zu ihren Erlebnissen als Jobentdeckerinnen "live on air".

Alle Berichte der Jobentdeckerinnen zum Nachlesen gibt es jetzt auf der Internet-Homepage www.jobentdecker-has.de. red