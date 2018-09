Eine Schatzsuche mit dem Fahrrad

Die moderne Art der Schatzsuche war das Motto des SPD-Ferienprogramms: Geocaching. Dies aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Fahrrad. Da es zu Beginn des Ferienprogramms in Strömen regnete, machten sich nur die mutigen Jungen und Mädchen auf den Weg ins Abenteuer. Mit den erwachsenen Begleitern wurde die Umgebung von Nüdlingen spielerisch erkundet. Anhand einer App auf dem Handy suchten die Teilnehmer nach kleinen (sogenannten) Caches, die manchmal nicht größer als die Dose einer Filmrolle waren. Die erste Herausforderung war der langgezogene Anstieg zum Vierzehnheiligen-Denkmal, was alle Kräfte der jungen Radler forderte. Gleich danach konnte am Langen Schiff der erste Schatz in Form einer Frischhaltedose gehoben werden. Alle Kinder trugen sich in das dort verborgene Logbuch des Verstecks ein.

Nun ging es tief hinein in die dunkle Vergangenheit Nüdlingens: Die Muna mit ihren Bunkeranlagen aus der Zeit des Nationalsozialismus wurde erkundet. Auch dort fanden die Kinder an einem ehemaligen Bunker mit einem blauen "Edelstein" einen kleinen Schatz. Am Rande der Strecke zeigte der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Volker Schäfer den Kindern die ehemalige Bahntrasse, die bis auf Nüdlinger Gemarkung ging. Leider gingen die Bahngleise nie bis zu einem Nüdlinger Hauptbahnhof in die Dorfmitte.

Nach einem steilen Anstieg im Wald ging es auf dem Rückweg zum Roten Bildstock und zu den über 1000 Jahre alten Hügelgräbern am Wurmerich, wo die letzten beiden Caches gesucht und gefunden wurden. Obwohl der letzte Teilabschnitt Richtung Nüdlingen steil bergab ging, waren die jungen Teilnehmer nach 18 Kilometer müde und hungrig. Da kam ein Imbiss gerade recht. So ging ein interessanter Tag für die modernen Schatzsucher zu Ende. red