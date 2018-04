"Eine Schande, dass das Atrium schon so lange leer steht"

Endlich! Mega! Voll gut! Freude und Erleichterung löste die gestrige Nachricht aus, dass es neue, konkrete Pläne für das seit Jahren verwaiste Einkaufszentrum Atrium gibt. Auf infranken.de und Facebook waren jedoch auch viele skeptische Kommentare zu lesen. Hier eine Auswahl.

Norbert H.: Der Standort braucht erst einmal ein städtebauliches Konzept, unter anderem in Verknüpfung mit dem Regionalen Omnibus-Bahnhof. Also vermutlich Teilabriss und ästhetisch-qualitative Aufwertung. Eine auf das Auto ausgerichtete Mall wird in der Innenstadtrandlage nicht funktionieren. Aber Hotel und Boardinghaus passen hier schon her.

Max W.: Das hat man bei jedem Eigentümerwechsel gelesen und trotzdem ist nie etwas passiert.

Saski K.: Eine gute Idee wäre es auch, eine Unterführung zu den Bussen sowie zu den Gleisen zu bauen , somit wirkt das eleganter und bequemer.

TiMur: Na, Gott sei dank! Eine Schande, dass dieses Gebäude schon so lange leer steht. Gutes Gelingen! Wird höchste Zeit, dass wieder Leben in dieses Gebäude kommt.

Markus T.: Dass da nicht schon früher einer zugeschlagen hat, einen besseren Standort gibt es doch gar nicht!

Tochter: Mal wieder! Wer's glaubt!

Rosi B.: Die Infrastruktur ist klasse... Ich denke, da kann man was draus machen.

Jacqueline G.: Das waren noch Zeiten im Atrium. Hoffentlich kommt endlich was Neues.

Alfred H.: Zeit wär's, dass sich da mal was tut! Die Frage ist nur wann?

Marc P.: Wann? In 20 Jahren?

Gehhin: Schon wieder ein Eigentümerwechsel und schon wieder große Pläne. Ob's was wird? mm