20 Jahre Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Bamberg (EBB): Zum Jubiläum öffnet der städtische Eigenbetrieb am kommenden Samstag, 14. September, von 10 bis 16 Uhr die Tore. Auf dem Betriebsgelände am Margaretendamm 40 können interessierte Bürger das umfangreiche Aufgabenspektrum in den Bereichen "Entsorgung", "Entwässerung" sowie "Straßen- und Brückenbau" hautnah erleben.

Breites Arbeitsspektrum

Beim "Tag der offenen Tür" erwartet die Bevölkerung eine Leistungsschau mit zahlreichen Angeboten rund um den Betrieb, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Ziel ist es, den Arbeitsalltag in all seinen Facetten aufzuzeigen. Schließlich seien es vor allem die rund 210 Mitarbeiter, die - unterstützt durch modernste Technik - Tag für Tag eine "saubere Leistung" erbringen.

Sie sorgen dafür, dass die Straßen gereinigt und intakt sind, der Müll ordentlich, regelmäßig und pünktlich entsorgt wird, die Kanäle intakt bleiben und das Abwasser ordnungsgemäß abgeleitet und geklärt wird sowie die Brücken in Stand gehalten und saniert werden.

Das Programm

Vorgesehen sind am Samstag unter anderem folgende Programmpunkte: 10 Uhr: Beginn, 11 Uhr: Begrüßung durch Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), Ausstellung des Fuhrparks und der Kleingeräte, Demonstration des Abbiegeassistenten, Führungen durch das Pumpwerk Margaretendamm und durch die Kläranlage Rheinstraße, die Werkstätten des EBB stellen sich vor, Informationsstand Grundstücksentwässerung, Gelegenheit zur persönlichen Sperrmüllanmeldung, Darstellung der Ausbildungsberufe des EBB, buntes Kinderprogramm (unter anderem Beifahrer in der Kehrmaschine), Preisrätsel. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Das ausführliche Angebot zum Tag der offenen Tür gibt es im Internet unter der Adresse www.ebb-bamberg.de. red