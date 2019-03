Eine Sängerschar mit Wohlfühl-Charakter

Wohl dem, der einen solchen Dirigenten hat. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Manfred Baureidel bei der Jahresversammlung des Gesangvereins "Mainthal" Neuenreuth nicht dabei sein, aber er stand trotzdem im Blickpunkt. Vorsitzender Fred Sadel nannte ihn den Spiritus Rector, "dem wir das hohe Niveau zu verdanken haben".

In seinem Rückblick sprach Sadel, seit knapp 30 Jahren im Amt, von den Konzerten im Sommer und an Weihnachten mit vielen Zuhörern: "Wir füllen große Gotteshäuser." Neben weiteren Auftritten habe man auch ein Sommernachtsfest organisiert und sich am Herbst- und am Weihnachtsmarkt beteiligt. Das Sommernachtsfest 2019 finde am 17. und 18. August statt, zusätzlich werde der Verein die Europatage im Mai und die Alladorfer Festtage im Juni mit ausgestalten.

Der Vorsitzende ging auch auf den Wohlfühlfaktor in der Sängergemeinschaft ein: "Wir grenzen niemand aus und haben große Lust am Singen." Die 48 Probenabende seien gut besucht gewesen, die 41 Aktiven würden sie nicht als Pflicht betrachten.

Ein kurze, aber detaillierte Zusammenfassung aller Veranstaltungen gab Schriftführerin Christine Schnupp, von einem deutlichen Plus in der Kasse berichtete Karl-Heinz Scharf. Die zahlreichen Aktivitäten mehrten das Vermögen.

Einstimmig genehmigten die Mitglieder die neuen Datenschutzvorschriften, die in die Satzung eingearbeitet wurden.

"Ihr gehört zu den stärksten Vereinen im Sängerkreis Bayreuth", stellte Gruppenvorsitzende Berthilde Zapf heraus, "ihr seid ein Vorzeigechor."

Bürgermeister Harald Hübner bezeichnete die Neuenreuther als Botschafter der Gemeinde, "die sich durch ihr Liedgut von anderen abheben". Ihnen zuzuhören, mache einfach viel Freude. Horst Wunner