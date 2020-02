Eine russische Partnerschaft, die weit vom Brexit entfernt ist

Peter Steger, Städtepartnerschaftsbeauftragter der Stadt Erlangen, stellte am Abend des Brexits beim russisch-deutschen Jubiläumsfeier der VHS treffend fest: "Ich würde mir wünschen, dass andere Partnerschaften auch so blühen wie jene mit Wladimir. Die mit Stoke-on-Trent (England) humpelt im Vergleich." 2019 fanden um die 100 Begegnungen zwischen dem 190 Kilometer östlich von Moskau auf dem Goldenen Ring gelegen Wladimir und Erlangen statt, berichtete Steger.

Der große Saal der VHS war komplett mit Gästen und Akteuren dieser lebendigen Städtepartnerschaft belegt: Senior Expert Wolfram Howein, Kriegsveteran Wolfgang Morell, John Stackman, Organisator des Winterwaldlaufs, Weltumradler Peter Smolka, Fotograf Othmar Wiesenegger und viele mehr. Zunächst ließ Reinhard Beer, stellvertretender Direktor der VHS, die zehnte russisch-deutsche Woche Revue passieren: "Fast 600 Bürger haben bisher an den Veranstaltungen teilgenommen."

Bürgermeisterin Elisabeth Preuss (FDP), die Wladimir unzählige Male besucht hat, begrüßte die Gäste, darunter Konsul Andrej Matwijenko aus München, herzlich. "2379 Kilometer bis Wladimir - in Zeiten des eisernen Vorhangs war diese Strecke unüberwindbar. Heute reisen wir zu Hunderten hin." Sie wünschte sich für die Städtepartnerschaft Reisen ohne Visum und Begegnungen in allen Generationen. Fehlerfrei schloss sie auf Russisch: "Wir werden immer für Frieden und Freundschaft arbeiten." Konsul Matwijenko hob die Bedeutung persönlicher Kontakte zwischen Bürgern hervor und versicherte, dass man in Russland Deutschland als wichtigsten Partner betrachte.

Jubiläum des Erlanger Hauses

Howein und Steger stellten dem Publikum die Geschichte des Erlangen Haus in Wladimir vor, das heuer 25-jähriges Jubliäum feiert. Das Holzhaus von 1868, das 1992 im Zustand einer Ruine von der Stadt Erlangen erworben wurde, entwickelte sich unter der Leitung von Helmut Eichler, der auch den Kosbacher Stadel sanierte, zum Schmuckstück. 1995 eingeweiht, dient es heute als Gästehaus und als vom Goethe-Institut akkreditierte Sprachschule. Tatjana Kirssanowa und Natalja Korssakowa von der Sprachschule berichteten von über 300 Sprachprüfungen im vergangenen Jahr.

Einzig in seiner Art ist auch der Rockband-Austausch zwischen Wladimir und Erlangen. Tom Weinhold von der Metallband Meloco und Christian Marsch und Marcel Desch aus Herzogenaurach von der Band IMPVLSE schilderten enthusiastisch die gastfreundliche Aufnahme in Wladimir und die Begeisterungsfähigkeit der dortigen Metal-Fans. "Eigentlich trennen uns Tausende von Kilometern, aber die Musik verbindet."

Wer wird Russionär?

Eine riesige Geburtstagstorte, das beliebte Quiz "Wer wird Russionär?", ein Büffet mit russischen und fränkischen Spezialitäten und die Verlosung einer Flugreise nach Wladimir rundeten den gelungenen Abend ab.