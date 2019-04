Eine rührige Gemeinschaft

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der gu t besuchten Jahreshauptversammlung des Frankenwaldvereines Grafengehaig in der Frankenwaldhalle. Obfrau Margitta Hieke wurde ebenso in ihrem Amt bestätigt wie Stellvertreterin Diana Schramm. Wanderwarte bleiben Martin Döring, Wenzel Wuschek und Gerhard Knarr, Ismail Matgar kümmert sich um die Wanderwege. Schriftführerin und Naturschutzwartin ist Christa Franke. Die Finanzen sind bei Renate Lauterbach in den besten Händen. Den Beirat bilden Gisela Hagen, Sigrid Hagen, Irmhild Hofmann, Nicole Schicker und Gerhard Lauterbach. Die Kasse prüfen Hans Eichner und Herbert Weiß.

Nach einigen Neueintritten hat die Ortsgruppe jetzt 165 Mitglieder. Zu den Höhepunkten im letzten Vereinsjahr gehörten die 700-Jahr-Feier der Gemeinde Grafengehaig. Die Mehrtagesfahrt führt heuer in den Schwarzwald und das Elsass. Es sind noch Plätze frei. Viel Arbeit machte die Pflege und Markierung der Wanderwege und -pfade mit Unterstützung des Hauptvereines und des kommunalen Bauhofes. Vor dem Winter war die Brücke bei der Hübnersmühle repariert worden. Neu errichtet werden muss die Brücke im Guttenberger Hammer; die Brücke in der Großrehmühle muss repariert werden. Kassiererin Renate Lauterbach berichtete über geordnete Finanzen und die beiden Revisoren Hans Eichner und Herbert Weiß lobten ihre tadellose Arbeit.

Wanderwart Martin Döring berichtete von drei Steigla-Wanderungen nach Schwarzenbach am Wald, durchs Grubenholz sowie die Grenzlandwanderung in Hirschberg. Erwandert wurden von 132 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 73,5 Kilometer.

Grafengehaigs Bürgermeister Werner Burger lobte die Arbeit der Ortsgruppe, insbesondere die Arbeit mit den Kindern. Klaus-Peter Wulf