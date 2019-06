Eine romantische Rarität

Er war ein Freund E.T.A. Hoffmanns und galt zu seiner Zeit als angesehener Dichter: Karl Wilhelm Salice-Contessa. 1810 schrieb er seine Erzählung "Magister Rößlein", die in Bamberg spielt. Wer hätte geahnt, wie der Teufel in unserer Stadt einst sein Unwesen treiben wollte, dabei aber tüchtig baden ging? Was wie eine fantastische Erzählung Hoffmanns beginnt, endet mit deftiger Komik im Geist eines Hans Sachs.

Martin Neubauer hat diese Bamberg-Rarität wieder ausgegraben und liest sie am Sonntag, 30. Juni, ab 17 Uhr im Schwertfegerhäuschen, Karolinenstraße 22. Plätze für den fröhlichen Spuk kann man sich unter der Telefonnummer 0951/54528 sichern. red