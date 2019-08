Mondsüchtig - kennen Sie das, oder jemanden, der jemanden kennt, der es kennt?

Der Klavierspieler Florian Kaplick hilft den Besuchern des Blauen Abends auf die Sprünge und nimmt sie mit auf eine Reise zum Mond und zurück - gerade recht, um an die erste Menschenlandung auf dem Mond vor 50 Jahren (20. Juli 1969) zu erinnern.

Von Cyrano de Bergerac bis Edgar Allan Poe, von Peterchens Mondfahrt bis zu Neil Armstrongs Landung, von Jules Verne bis Karl Valentin und von Beethoven über Debussy bis zu David Bowie wird der Ausflug in Raum und Zeit, in den Kosmos, zum Mond und zurück reichen.

Und warum ist der Mond bei uns männlich und la luna am Mittelmeer weiblich? Und wieso hießen die Nervenheilanstalten in England Lunatic Asylum? Und was hat es mit dem blauen Mond auf sich?

Folgen Sie Florian Kaplick per Anhalter durch eine Galaxis von lunarem Sinn und Unsinn, Melancholie und Euphorie, Klang und Stille, ganz real bis surreal. Einladung dazu ergeht an alle Erdlinge zum Lauschen, Träumen und Staunen.

Karten für den Blauen Abend gibt es im Vorverkauf zu 14 Euro in der Tourist-Info Lichtenfels, Telefonnummer 09571/795101, und per Internet unter www.theatersommer.de sowie an der Abendkasse zu 16 Euro. red