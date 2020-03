Eine Reise zu wunderschönen Plätzen auf der Erde

"Ach du liebe Welt - ein Abend zum Träumen und zum Aufwachen!" ist der Multivisionsvortrag überschrieben, den Lars Hofmann und Ulrike Mahr am Freitag, 6. März, um 19.30 Uhr bei Baumann-Wintergarten in Stockheim zeigen.

"Ach du liebe Welt - wie oft hast du mir schon deine wunderschönsten Seiten gezeigt! In Afrika, in Asien, in Ozeanien, in Südamerika, in Europa und daheim im Frankenwald. Was hast du mir alles geschenkt: Berge und Felsen, Wüsten und Wälder, Wasser und Eis, Himmel und Erde, Farben und Tiere. Und was mache ich eigentlich für dich?", so Lars Hofmann in der Ankündigung seines Vortrages. Seit vielen Jahren stellt er sich diese Frage, denke darüber nach, welchen Fußabdruck er hinterlässt, welche Folgen seine Reisen und sein Verhalten allgemein für die Welt haben.

Mit seinem neuen Vortrag will er die Schönheit, die Einzigartigkeit dieser Welt zeigen. Mit Bildern von Gebieten, Lebenswelten, kleinen und großen Naturräumen, die einem den Atem rauben.

Gleichzeitig möchte er alle Besucher zum Nachdenken einladen: Gerade jetzt, da der Klimawandel nicht mehr zu leugnen und überall auf der Welt spürbar ist, laden Lars Hofmann und Ulrike Mahr ein, das eigene Verhalten zu reflektieren: Was ist uns die Welt, wie wir sie noch erleben dürfen, wert. Was kann jeder dazu beitragen, dass alle Menschen und Tiere noch lange auf der Welt leben können.

Verstärkt wird die Wirkung der Bilder durch Texte, Gedanken, Sprüche, die Ulrike Mahr auf ebenso wundervolle wie eindringliche Weise liest. Sie bringt mit ihrer Stimme die Idee des Vortrages immer wieder ins Gehör, in den Kopf und ins Herz: Träumen und Aufwachen, innehalten und sich auf den Weg machen, genießen und nachdenken.

Der Vortrag erlebt am Freitag in Stockheim in dieser Form seine Premiere. red