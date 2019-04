Eine Reise nach Kenia erleben

Im Veranstaltungsraum des Mehrgenerationenhauses (gleich neben dem Haus des Gastes) findet am Mittwoch, 10. April, ein Bildvortrag mit Werner Zoufal zum Thema "Asante und Masai Mara - eine Hilfsorganisation und eine Reise nach Kenia" statt. Zoufal erlebte im vergangenen Jahr eine besondere Afrikareise. Asante ist eine Hilfsorganisation, die Schulkinder in Tiwi/Kenia unterstützt. Auf einer Reise dorthin konnten sich die Teilnehmer ein Bild davon machen, wie diese Hilfe vor Ort funktioniert. Darüber wird berichtet, aber es werden auch aufregende Bilder von Kenia und von einer Safari in das Naturschutzgebiet Masai Mara zu sehen sein. Das Büchereiteam freut sich ab 19.30 Uhr auf viel Besuch. Der Eintritt ist frei. red