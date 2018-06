Eine Reise nach Dinkelsbühl

red



Eine Fahrt in eine der schönsten Städte Frankens, Dinkelsbühl, ist bald mit dem Arbeiter-Samariter-Bund möglich. Während eines Stadtrundgangs erfahren die Reiseteilnehmer mehr über die Stadt sowie über Hexen, Hexer und Teufelsbanner. Am Nachmittag erleben die Besucher sagenhafte Eindrücke im Museum der "3. Dimension". Abfahrt ist am Dienstag, 10. Juli, um 7.30 Uhr am Anger. Anmeldung und nähere Informationen gibt es beim Arbeiter-Samariter-Bund unter der Telefonnummer 09561/814724.