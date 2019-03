Das Atelier "Wandlungskunst" im Maroldsweisacher Gemeindeteil Birkenfeld ist ein stimmungsvoller Ort für Kurse in Kooperation mit der Volkshochschule im Landkreis Haßberge. Die Volkshochschule weist auf mehrere Angebote hin.

Die Feldenkrais-Methode, begründet durch den Physiker Moshe Feldenkrais, wird auch als "Yoga des Westens" bezeichnet. Interessierte können diese Methode kennenlernen am Montag, 11. März, 19 bis 22 Uhr.

"Lösungen für schmerzfreie, verbesserte Bewegungsorganisation" zeigt Referent Reinhard Winkler auf für Rücken, Hüftgelenke, Knie oder Schultern mit sanften, einfachen, kunstvoll und weise zusammengefügten Bewegungsabläufen, die für jeden (in jedem Alter) möglich sind. Diese können eine deutliche Verbesserung der körperlichen Funktionen und alltäglichen Handlungsabläufe wie Sitzen, Stehen, Gehen bewirken. Dieser Abend findet am Montag 13. Mai und 24. Juni nochmals statt. Die VHS bittet, vor dem Kurs telefonisch mit dem Leiter Kontakt aufzunehmen, Rufnummer 09532/981060.

Malou Eberspächer lädt zum Musikabend "Eine Reise in die Welt der Klänge" ein. Er findet am Dienstag, 19. März, von 19 bis 21.30 Uhr statt. Die moderne Wissenschaft stellt fest, wie konstruktiv sich Musik auf das Leben und die Gesundheit auswirkt. Dieser Klang-Musikabend ist eine Möglichkeit, in ein kreatives intuitives Musikspielen ohne jegliche Kenntnisse hineinzuschnuppern und dabei die Freude und die Potenziale darin zu entdecken. Es wird laut VHS ein ganz neuer Zugang zur Welt der Klänge, und alte, unerfreuliche Erfahrungen dürfen sich verabschieden. Spannende Instrumente aus aller Welt, die für jeden spielbar sind, stehen zur Verfügung. Die Teilnehmer brauchen kein Vorwissen irgendeiner Art (weitere Abende: Dienstag, 14. Mai und 25. Juni).

Anmeldung und Informationen in der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 09521/94200. red