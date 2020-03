Eine Promillefahrt endete im Graben

Samstagmittag wurde ein 64-jähriger Pkw-Fahrer in der Bahnhofstraße in Wallenfels kontrolliert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem Mann fest, ein Test ergab einen Wert von 0,92 Promille. Das gleiche Schicksal ereilte am Sonntag gegen 7.15 Uhr einen 30-Jährigen, der in Kronach aus dem Verkehr gezogen wurde. Bei ihm zeigte das Testgerät 0,56 Promille an. Viel tiefer ins Glas geschaut hatte jedoch ein 34-jähriger aus dem Coburger Landkreis, der am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr den Breitenloher Berg bergabwärts befahren wollte. Seine 2,26 Promille dürften der Grund gewesen sein, warum er in einer Kurve geradeaus in den Graben fuhr, nachdem er Leitpfosten und Verkehrszeichen umgefahren hatte. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Der junge Mann wird nun erheblich länger auf seinen Führerschein verzichten müssen als die beiden Erstgenannten.