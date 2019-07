Eine Person verletzt und Polizei sucht Pylon

Bei einem Frontalzusammenstoß in Bad Brückenau ist eine Person verletzt worden, und es sind 23 000 Euro Schaden entstanden. Eine 46-jährige wollte mit ihrem VW-Transporter in der Kissinger Straße nach links in die Konrad-Zirkel-Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen 38-jährigen Autofahrer, der stadteinwärts unterwegs war. Der kam mit Verdacht auf Verletzungen im Rumpfbereich ins Krankenhaus. Die Polizei sicherte den Unfallort mit einem großen Hinweisschild und beleuchtbaren Faltleitkegeln ab. Das war offensichtlich nicht auffällig genug, denn ein Lkw überfuhr einen der Leitkegel und zerstörte ihn. Beim Aufräumen bemerkte die Polizei, dass ein weiterer Kegel fehlte. Ein Mann, der in der nahen Haltestelle auf den Bus wartete, gab an, dass die Pylone im Ziergrill eines vorbeifahrenden Autos der "Golfklasse" gesteckt hätte. Der Fahrer hatte offensichtlich den Kegel überfahren, der sich dabei im Kühlergrill verkeilte und mitgeschleift wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin soll sich jetzt bei der Inspektion, Tel.: 09741/60 60 , melden. pol