Eine Person verletzt und hoher Schaden

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist die 24-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt worden. Sie kam mit ihrem Pkw vom Hammelburger Berg in Richtung Stadtmitte von Bad Brückenau und wollte an der Einmündung Dr. Gartenhof-Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen auf der Hammelburger Straße in Fahrtrichtung Buchrasen entgegenkommenden 38-jährigen Fahrer mit seinem Pkw samt Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Gespann gegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw geschleudert. Die junge Frau kam mit Prellungen und einem Schock ins Krankenhaus. Sonst wurde niemand verletzt .Die Feuerwehr Bad Brückenau regelte den Verkehr und reinigte die Straße. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro.