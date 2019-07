Eine Party mit Rokomana zum Ferienauftakt

Eine Ferienauftaktparty findet am Donnerstag, 25. Juli, am Stadtstrand mit der Rokomana, der Lehrerband des Jack-Steinberger-Gymnasiums, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Bereits zum fünften Mal in Folge sorgt Rokomana mit Livemusik am Stadtstrand für den Start in die Ferien. Der Eintritt ist frei, Spenden fließen der Spendenaktion zum Erhalt der Kissinger Hütte zu. Rokomana präsentiert ein Best-of aus Pop, Soul- und Rockklassikern. Leadsängerin Diana Völker wird musikalisch unterstützt von Rolf Walter (Keyboard, Gitarre und Gesang), Manuel Potschka (Bass, Gitarre, Gesang) und Heiko Schmitt (Drumset). Inzwischen stehen bei Rokomana zwei weitere Musiker mit auf der Bühne: Jonathan Hohmann (Leadgitarre, Bass) und Sascha Lübbecke (Gesang). Foto: Rolf Walter