Eine Party für Don Bosco

In 3. Auflage findet am Freitag, 11. Oktober, ab 18 Uhr in der Klosterbräu Bamberg, Obere Mühlbrücke 1-3, eine After-Work-Party für das Jugendwerk Don Bosco statt. Auf drei Ebenen - vom Gewölbe über die Zehntscheune bis hinauf zum Malzboden - spielen drei Bands im Wechsel: "Three and a half men" mit Rock, Blues und Folk - die vier Musiker bringen die auch Ukulelen in die klassische Rockmusik ein -, "Boogieman Friends" mit Folk und Bluegrass - und die "Mainriverpickers" mit Bluesgrass unplugged. Der Lionsclub Bamberg übernimmt wie immer ehrenamtlich die Bewirtung (Getränke). Snacks werden vom Wirt des Klosterbräu gereicht. Der Eintritt und der gesamte Erlös gehen direkt an das Don-Bosco-Jugendwerk in Bamberg. Karten gibt es beim BVD. red