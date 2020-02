Eine Partnerschaft, die inspiriert

Beim Malwettbewerb, den das Büro für Jugendarbeit Ebermannstadt in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Ebermannstadt-Chantonnay veranstaltet hat, konnten nun im Sitzungssaal des Rathaus Ebermannstadt die Preise vergeben werden. Die Ehrung der jungen Künstler wurde von Bürgermeisterin Christiane Meyer, der Jugendpflegerin Katharina Kurth-Lipfert sowie von Katja Metschnabl vom Freundeskreis Ebermannstadt-Chantonnay übernommen. Bürgermeisterin Meyer ließ es sich dabei nicht nehmen, die Preise persönlich an die Gewinner zu überreichen.

Drei Themen hatten für die jungen Künstler zur Auswahl gestanden: "Zeichne eine Sehenswürdigkeit in Paris", "Stelle das völkerverbindende Element des Sports dar" oder "Gestalte ein Bild, das die Städtepartnerschaft zwischen Ebermannstadt und Chantonnay zeigt".

Die Preisträger

Insgesamt wurden 58 Bilder von insgesamt 62 Künstlern eingereicht und so der Jury die Auswahl nicht leicht gemacht. 20 Künstler wurden zur Ehrung eingeladen.

Über die zwei ersten Preise, jeweils ein Rundflug über die Fränkische Schweiz, gestiftet von der Fliegerschule Feuerstein, können sich Katharina Bezold und Melissa Nisic freuen. Die Preise von Platz 2 bis 6 wurden von der Buchhandlung Faust, dem Tierpark Hundshaupten, der Dampfbahn Fränkische Schweiz und dem Ebsermare gestiftet und gingen an Johanna Endres, Eunjun Jun, Anna Reinhardt, Mara Forster, Anne Engelen, Maria Blumers, Patricia Nebe, Finnja Helmschrott, Jana Friepes, Emma Dörfler, Leonie Warda, Ida Pilipp, Johannes Geist, Lars Huppmann, Fatma Cakirgoz, Viktoria Stülpnagel, Maria Bogenschütz und Franziska Schnell.

Auf Plakatwänden gedruckt

Alle Teilnehmer, deren Werke bei der Preisverleihung nicht berücksichtig wurden, erhielten einen Gutschein des Eiscafés Danieli in Ebermannstadt. Alle, die ihren Gutschein noch nicht erhalten haben, können diesen jederzeit im Büro für Jugendarbeit am Marktplatz abholen.

Die jungen Künstler können stolz auf ihre Arbeiten sein. Vor allem deswegen, weil ihre Werke in nächster Zeit das Stadtgebiet von Ebermannstadt verschönern sollen. Auf Plakatwänden gedruckt, werden vier der Bilder Besucher und Bürger der Stadt schon am Ortseingang oder in der Innenstadt begrüßen und auf die "Mini-Olympiade" zu Pfingsten dieses Jahres hinweisen.

Außerdem werden die Werke im Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit gezeigt. Ort und Termin sollen noch bekanntgegeben werden. red