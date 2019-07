Adolf Gubesch war einer der Initiatoren für das Riesenschachbrett im Prinzengarten. Gerade in den Ferien ist das ein schöner Freizeitspaß für Jung und Alt. Er führt auch gerne Anfänger in das Spiel der Könige ein. Am Mittwoch, 31. Juli, 14 Uhr, spielt er gemeinsam mit dem Dritten Bürgermeister Thomas Nowak. Für kühle Getränke ist gesorgt. red