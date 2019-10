Eine Packung Kaffee entwendet

Am Dienstag, gegen 13.25 Uhr kam es zu einem weiteren Ladendiebstahl im Kupsch-Markt in der Von-Hessing-Straße. Eine Rentnerin wurde dabei beobachtet, wie sie eine Packung löslichen Kaffee im Wert von 5,59 Euro in ihre Handtasche steckte und den Rest ihrer Einkäufe ganz normal an der Kasse zahlte. pol