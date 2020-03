Eine Oper entsteht auf der Bühne

Das Impro-Opern-Ensemble LaTriviata kommt am Freitag, 20. März, nach Bad

Kissingen. Ab 20 Uhr werden Gäste Zeuge einer Operngeschichte, denn die Opern werden an diesem Abend live improvisiert. Die Veranstaltung findet im Kurtheater statt. Improvisation einer Oper und das live auf der Bühne - Wie kann das gehen? Niemand hat die Impro-Oper vorher schon einmal gehört oder gesungen. Zuschauer können mit den Künstlern von LaTriviata einen improvisierten Opernabend gestalten. Die Gäste müssen nicht selbst das hohe C anstimmen, sondern bringen sich kreativ mit ein. Weder das "Orchester mit zehn Fingern" noch die Sängerinnen und Sänger haben die Oper, die das Publikum voller Spannung erwarten darf, schon einmal gehört oder gesungen. Insgesamt 100 Ticktets sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971 /804 84 44 , sowie per E-Mail kissingenticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Peter Neussen