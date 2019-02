Eine neue LTE-Station

In seinem Mobilfunknetz hat Vodafone weitere 5000 Einwohner und Gäste im Landkreis Bad Kissingen mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE ausgestattet. Dazu hat der Mobilfunkanbieter eine LTE-Station in Mitgenfeld in Betrieb genommen - und damit gleichzeitig das weitere LTE-Ausbauprogramm gestartet: Für 2019 und 2020 sind im Kreis Bad Kissingen zehn weitere LTE-Bauvorhaben geplant, schreibt das Unternehmen. red