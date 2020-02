Eine neue, größere Schulwelt wartet

"Den meisten Schülern macht es Spaß, zu zeigen, was sie können!", hob die neue Schulleiterin Lydia Münch beim "Tag der offenen Tür" am Gymnasium Burgkunstadt hervor. Solcherlei Grundsätzliches bekamen die Eltern der vielleicht künftigen Gymnasiasten zu hören, die zusammen mit ihren Kindern einen gleichermaßen unterhaltsamen wie informativen Samstagvormittag verbrachten.

Einige der Erwachsenen in der voll besetzten Aula der Schule waren sich bereits absolut sicher, ihren Zögling nächstes Schuljahr auf das Gymnasium Burgkunstadt zu schicken, andere müssen noch diese oder jene Überlegung anstellen. Für sie alle präsentierte die Direktorin in Zusammenarbeit mit ihrem Kollegium und Schülern von der 5. bis zur 12. Jahrgangsstufe Notwendiges und Bedenkenswertes an der Gelenkstelle zwischen Grundschule und weiterführenden Schulen.

Selbstständigkeit der Kinder

"Der bekannte Grundsatz ‚Fördern durch Fordern‘ gilt in unserem Hause in besonderem Maße", betonte Schulleiterin Münch und stellte fest: "Die Begleitung der Eltern beim Lernen ist in den Anfangsjahren ausdrücklich erwünscht, sollte aber nach und nach reduziert werden und Raum geben für eine größere Selbstständigkeit der Kinder."

Dass auf die Kinder eine neue, auch größere Schulwelt zukommen wird, wurde auch klar: Tutorensystem, Klassenfahrten, Wahlunterricht, Fremdsprachenwahl usw. - die vielen Neuigkeiten beinhalten jedoch auch viel Spannendes.

Schließlich galt es noch, auf zwei Neuerungen hinzuweisen, denn ab sofort wird am Gymnasium durch ein Pflichtpraktikum während des Schuljahres dem weit verbreiteten Wunsch nach mehr Praxis- und Lebensbezug Rechnung getragen. Und zum anderen soll im kommenden Schuljahr erstmals eine Forscherklasse in Jahrgangsstufe 5 eingerichtet werden, in der eine Stunde pro Woche für das naturwissenschaftliche Experimentieren reserviert ist.

Offene Ganztagsschule

Auch wer sein Kind am Nachmittag beaufsichtigt haben möchte, findet am Gymnasium Burgkunstadt ein passendes Angebot vor. Das bewährte Modell der "Offenen Ganztagsschule", die neben einer Hausaufgabenbetreuung auch ein umfangreiches Projekt- und Freizeitangebot unter pädagogisch qualifizierter Anleitung bis 16 Uhr bietet, wird mit dem Kooperationspartner "Schulhaus" fortgeführt.

Den Kindern wurde unterdessen nach einer Führung durch das Schulhaus die Möglichkeit geboten, im Rahmen eines "Schnupperlaufes" ihre möglicherweise neue "Arbeitsstelle" sowie deren Fächerangebot zu erkunden. Fast 20 Stationen hatten Lehrkräfte und viele engagierte Schüler vorbereitet, an denen einfache und lustige, Konzentration wie Temperament erfordernde Aufgaben zu erledigen waren, deren Bewältigung am Ende für jedes Kind eine kleine Belohnung brachte.

Im Bereich der Biologie und bei "Natur und Technik" konnte man mikroskopieren oder einen "Parcours der Sinne" mit optischen Täuschungen durchlaufen.

"Do it yourself"-Aufgaben standen ohnehin im Mittelpunkt, etwa beim Erraten von Märchen oder beim Basteln von Wortartenraupen im Fach Deutsch, beim Schnellkochkurs in Spanisch oder beim Ausprobieren von Ballspielen in den Turnhallen.

Ein besonderes Schmankerl hatte Englischlehrer Roman Berth mit seiner 5d parat, die Mathematik-, Sport- und Kunststunden in der Fremdsprache nachspielten, wobei die Fünftklässler gleich einmal in die Rolle des Lehrers schlüpften und den Grundschulkindern einiges von ihrem neu erworbenen Wissen präsentierten.