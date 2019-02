Eine neue Aufgabe für Steffen Vogel

Eine neue Aufgabe im bayerischen Landtag hat der Stimmkreisabgeordnete Steffen Vogel (Theres) übernommen. Vogel wurde, wie er selbst mitteilte, von den Landtagsabgeordneten seiner Partei einstimmig zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft "Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt" gewählt. Vogel, selbst ehrenamtlich als Vorsitzender des Kindergartenvereins in Obertheres und als Justiziar des Bayeri-schen Roten Kreuzes, Kreisverband Haßberge, tätig, soll zusammen mit den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Ideen, Anregungen und letztlich auch konkrete Maßnahmen erarbeiten, wie das bürgerschaftliche Engagement und die ehrenamtliche Arbeit in Bayern gefördert werden können. "Bayern und auch die Städte und Gemeinden in unserer Heimat leben vom ehrenamtlichen Engagement der Bürger. Ohne dieses Engagement wäre unsere Heimat nicht lebens- und liebenswert", meint Vogel. red