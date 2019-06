Eine Nachtwallfahrt nach Bamberg und das Pfarrfest stehen bevor

Die katholische Pfarrei St. Kilian hat für die nächsten Tage folgende Termine im Kalender stehen:

Die Kolpingsfamilie trifft sich am morgigen Dienstag um 19 Uhr im Jugendheim zum Vortragsabend unter dem Titel "Duftreise" mit Apotheker Karl-Heinz Nusser.

Der Katholische Frauenbund lädt am Mittwoch, 26. Juni, um 19 Uhr zum Johanni-Abend "Feuer und Flamme" ins Jugendheim in der St.-Anna-Straße ein. Mit Impulsen von Schwester Katharina, gemeinsam gesungenen Liedern und herzhaften Leckereien wird diese Sonnwendfeier in froher Runde gefeiert.

Der Dankgottesdienst für den guten Verlauf der Gößweinsteiner Wallfahrt findet am Donnerst, 27. Juni, um 19 Uhr in der Pfarrkirche statt. Anschließend sind alle Wallfahrer, Freunde und Helfer zum Grillabend in den Innenhof der Kaplanei eingeladen.

Der neue "Kiliansbote" wird am Donnerstag, 27. Juni, ausgeliefert und kann anschließend von den Austrägern verteilt werden.

Zur 11. Nachtwallfahrt von Freitag, 28. Juni, auf Samstag, 29. Juni, von Vierzehnheiligen nach Bamberg zur Priesterweihe ergeht herzliche Einladung. Beginn ist um 20 Uhr in der Basilika Vierzehnheiligen. Anmel-dung ist bis Mittwoch, 26. Juni, möglich. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer am Schriftenstand.

Am Samstag, 29. Juni, um 9 Uhr werden im Dom zu Bamberg Diakon Markus Grasser, Wattendorf, Diakon Dominik Stehl, Maineck, und Diakon Florian Will, Motschenbach, zu Priestern geweiht.

Die nächste Spätschicht "Denk an dich und lass den Rest mal ruhen" findet am Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr in der Annakapelle statt. Die Band "Viels@itig" wird spielen.

Bücher und Handys gesucht

Die Kolpingsfamilie Bad Staffelstein veranstaltet zum Pfarrfest am 14. Juli einen Bücher- und Spiele-Basar. Gleichzeitig wird dieser Tag zur Aktion "Ran an die Handys" genutzt. Dazu werden gut erhaltene Bücher und Spiele gesammelt. Jeder kann zudem sein altes, ausgedientes Handy dafür spenden. Nähere Informationen dazu erteilt Familie Butz, Telefon 09573/3989. Die Sachen können am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 13 Uhr im Katholischen Jugendheim, St.-Anna-Straße 6, abgegeben werden.

In den Sommermonaten finden die Taizé-Gebete jeweils im Evangelischen Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Straße 4, statt. Nächster Termin ist am Mittwoch, 10. Juli, um 20 Uhr.

Das Pfarrfest unter dem Motto: "Zu Hause im Gottesgarten - daheim im Garten Gottes" feiert die Pfarrei am Sonntag, 14. Juli, das Pfarrfest. Heuer findet es jedoch, anders als in den vergangenen Jahren, auf dem Gelände des Katholischen Jugendheims (St.-Anna-Straße) statt. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst auf der Jugendheimwiese, wozu die Sternwallfahrer aus den benachbarten Ortschaften eingeladen sind. Im Anschluss gibt es einen Weißwurstfrühschoppen mit der Nothelferkapelle und das bunte Familienprogramm. Ab 13 Uhr wird das Fest musikalisch durch das Duo Gitty & Rainer umrahmt.

Essensbestellung fürs Pfarrfest

In diesem Jahr wird am Pfarrfest neben Bratwürsten und Steaks ein warmes Mittagessen angeboten. Eine Portion Grillbauch mit Kraut und Klößen kostet sieben Euro. Um planen zu können, gibt es nach den Gottesdiensten am 29./30. Juni und 6./7. Juli einen Vorverkauf von Essensmarken. red