Eine Nacht zum Lachen

Die Bad Kissinger Lachnacht findet am Samstag, 6. April, zum vierten Mal im Kurtheater statt. Ab 19.30 Uhr erwartet das Publikum ein Mix aus Kabarett und Comedy. Zu Gast sind Roberto Capitoni, Vera Deckers, Roger Stein und Helene Mierscheid (unser Foto). Die Moderation übernimmt Ole Lehmann. Roberto Capitoni betrachtet als Halbsizilianer mit deutsch-schwäbischen Wurzeln das Thema "Amore". Vera Deckers beobachtet als Psychologin ihr Umfeld. Roger Stein bietet Musik-Flegel-Entertainment. Hinter Helene Mierscheid versteckt sich die Berliner Autorin und Kabarettistin Barbara Friedl-Stocks. Tickets gibt in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Frank Peters