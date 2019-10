Eine Nacht lang Party in der Stadt

Herzogenaurach — Unter sternklarem Himmel trafen sich die Herzogenauracher am Samstag, um gemeinsam das 17. Herzo-Festival feiern. Elf Lokale mit Livemusik der unterschiedlichsten Stilrichtungen lockten zahlreiche Besucher in die Innenstadt und in etwas weiter entfernte Lokale. Laufen mussten die Gäste nicht viel - ein Bus mit Livemusik von Marcus Wagner brachte sie bequem von Ort zu Ort.

In der Heimkantine spielte Klaus Redlingshöfer. Beinahe hätte es hier Probleme gegeben, da schon länger eine geschlossene Gesellschaft den Raum gebucht hatte. Doch Probleme sind dazu da, sie zu lösen. Rasch wurde die offene Veranda mit Zeltplanen geschlossen und so zu einem beheizbaren Veranstaltungsraum umgestaltet. Zusätzlich zur Musik konnten die Gäste den unvergesslichen Abend mit Fotos in einem Selfie-Caravan festhalten.

Hier wird gerockt

Der Eventsaal im Favorit in Niederndorf bat ein stimmungsvolles Ambiente für Estico, die mit rockigen Rhythmen das Publikum unterhielten.

Daniel de Alcala spielte fetziges Latin, Flamenco und Gipsy Rumba im kürzlich wieder eröffneten Latino's.

Im Backhaus war kaum ein Durchkommen. Kein Wunder, die beliebte Herzogenauracher Band Smiley & Friends trat auf und brachte Song für Song die Stimmung zum Sieden.

Steve Rödel war versichert worden, er könne im Lamore ungestört seine Playlist spielen. Die Fans waren anderer Meinung und trugen zahlreiche Musikwünsche vor.

Bülbül Manush verzauberte mit orientalischen und türkischen Klängen die Gäste der Herzobar.

Blues, Jazz und Soul

Wer gerne Blues, Jazz und Soul hörte, kam bei Meet me on Monday in der Vinothek voll auf seine Kosten.

Mike Hempel, berühmt für sein freches Mundwerk, brachte viel Spaß und Gute-Laune-Musik ins Espressovita. Bernie S. konnte die Finger nicht stillhalten und unterstützte Mike mit der Gitarre. Die Besucher waren begeistert.

Für Fans von echten Rock-Klassikern spielten A#Tomic im Bayrischen Hof.

Die heißen Klänge von La Charanguita versetzten die Partygäste bereits beim Eintreten in den Kreisl weit weg in die Karibik. Tanzen war angesagt.

Doch nach dem Festival ist vor dem Festival - und alle freuen sich bereits auf die Fortsetzung.