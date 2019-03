Eine Nacht in der Ausnüchterungszelle

Nach einer Mitteilung am Montagnachmittag über einen jungen Mann, der am Bahnhof in Forchheim offensichtlich Passanten anpöbelt, haben Forchheimer Polizisten dort einen 23-Jährigen aus dem Landkreis sichtlich alkoholisiert angetroffen. Er zeigte sich gegenüber den eingesetzten Beamten zunehmend aggressiv und uneinsichtig. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er in Gewahrsam genommen. Bei seiner Festnahme wehrte er sich und trat nach den Beamten. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Die Nacht verbrachte der 23-Jährige in einer Ausnüchterungszelle. Er hat sich wegen Widerstands und Angriffs gegen Polizeibeamte zu verantworten.