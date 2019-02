Eine musterhafte Gartensiedlung

Die Flüchtlingssiedlung Mannsflur ist einmalig in der Region. Der Großvater des Ex-Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg hat das Land zur Verfügung gestellt, der Stadtsteinacher Architekt Emil Schomberg das wegweisende Projekt geplant. Am 20. Februar stellt Wolfgang Schoberth in einem CHW-Vortrag in Stadtsteinach die Geschichte der Siedlung vor.

Neun Jahre nach dem Krieg wurde im Vatikan eine internationale Ausstellung zur Integration von Migranten gezeigt. Unter den herausragenden europäischen Projekten befand sich eine kleine Siedlung aus dem Altlandkreis Stadtsteinach - die Mannsflur. 700 Heimatvertriebene, Ungarndeutsche, Schlesier und Sudetenländer, suchten in der Gemeinde Marktleugast und den Nachbarorten Zuflucht. Der ländliche Raum schien vielen Flüchtlingen besser geeignet als die zerbombten, oft schon überbelegten Städte.

Die 1800-Einwohner-Gemeinde platzte aus allen Nähten. Hans Tittus, der Bürgermeister, später auch Landrat von Stadtsteinach, verfolgte die kühne Idee, eine eigene Flüchtlingssiedlung zu schaffen. Unterstützt wurde er von Karl Theodor von Guttenberg, dem Großvater des ehemaligen Verteidigungsministers, sowie vom Grafen von Lippa- Sauerma, einem in Güterverwaltung erfahrenen Betriebswirt aus Schlesien, der auf Schloss Guttenberg geflohen war. Die drei gründeten eine Baugesellschaft, in die Guttenberg aus seinem Forstrevier Mahnholz 20 Hektar als Grundkapital einbrachte.

Was entstand, ist einmalig in der Region: eine in baulicher, architektonischer und ökologischer Hinsicht zukunftsweisende Wald- und Gartensiedlung. Unter anderem fasste der Kinderwaren-Hersteller "Storchenmühle" in der Mannsflur Fuß, der mit 700 Mitarbeitern der mit Abstand größte Arbeitgeber im Oberland war. W.S.