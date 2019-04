Eine musikalische Zeitreise

Ein Sonderkonzert des Vereins der Freunde und Förderer Rakoczy-Fest Bad Kissingen e.V. findet am Freitag, 3. Mai, im Tattersall statt. Ab 19.30 Uhr nimmt die Oldie-Formation "Look Back" die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Pop- und Rock-Musik der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre. Im Programm stehen zahlreiche Nummer 1 Hits aus dieser Zeit sowie eine einzigartige Auswahl von Bill Haley & The Comets bis Supertramp. Das Sonderkonzert ist eine Veranstaltung des Vereins der Freunde und Förderer Rakoczy-Fest Bad Kissingen e.V. Karten gibt es an mehreren Vorverkaufsstellen: Bäckerei Röttinger (Kirchgasse 5), Friseur "bei Timo" (Badgasse 12) und Schreinerei Krug (Landwehrstraße 10). Foto: Dirk Sander