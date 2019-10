Eine musikalische Verneigung vor Lemmy

Mit harten Tönen will die Musikinitiative Herzogenaurach (MIH) die dunklere Jahreszeit begrüßen. Dafür treten die Bands "Murder One" und "the romp" am Samstag, 19. Oktober, ab 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) beim Soundcheck auf der Musicbase, Auf der Nutzung 4, an. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gern gesehen.

Die Jungs von "Murder One" sind "Motörhead"-Fans der ersten Stunde und gründeten nach dem Tod von Lemmy Kilmister in Anlehnung an Lemmys legendären Bassverstärker die Band "Murder One". Sie lernten Lemmy in den 80er Jahren während einer Support-Tour für Motörhead mit ihrer damaligen Band "Cronos Titan" kennen und waren tief beeindruckt von seiner Würde, dem Anstand und dem Respekt, den er anderen gegenüber zeigte. Auch aus dieser Erfahrung heraus ist "Murder One" keine "Tribute Band" im landläufigen Sinne, da es sich für sie aus Respekt Lemmy gegenüber verbietet, diesen zu imitieren. "Murder One" kopiert nicht - "Murder One" salutiert und verneigt sich musikalisch vor Lemmy für sein Lebenswerk "Motörhead" .

Fränkischer Hardcore

Mit dabei sind an diesem Abend auch die Jungs von "the romp", die seit den 90ern eine feste Instanz der fränkischen Hardcore-Szene sind. Der Sound von "the romp" ist stark geprägt von den New-York-Hardcore-Bands der 90er Jahre. Im Vordergrund stehen brachiale Hardcore-Riffs mit fetten Metal-Einschlägen und Shout-Along-Refrains.

Die Band formierte sich 1993 in Nürnberg. Ende 2018 erschien "Survival" - eine CD mit Songs aus 25 Jahren Bandgeschichte inklusive drei neuer Tracks. red