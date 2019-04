Eine musikalische Reise nach Großbritannien

"Very British" präsentierte sich am vergangenen Sonntag das Blechbläserensemble "Trumpet Voluntary" bei seinem Konzert in der Schlüsselfelder Pfarrkirche. Bereits die Eröffnung mit Edward Elgars bekanntem Stück "Pomp and Circumstance" führte klanggewaltig über den Ärmelkanal. Im Anschluss waren neben altenglischen Madrigalen und Märschen auch traditionelle Weisen aus Irland und Schottland sowie Filmmusik und Popsongs zu hören. Zwischen den Bläserstücken brachte Organist Roman Fellner ebenfalls Stücke aus Großbritannien zu Gehör. Die Musiker gaben mit 220 Euro die Hälfte der Besucherspenden an die Pfarrei weiter. red