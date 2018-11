Eine musikalische Begegnung

Die Theater- und Konzertfreunde der Europa-Union besuchen am Dienstag, 27. November, die Aufführung "Motown - Die Legende" im Schweinfurter Theater. Abfahrt ist um 18.30 Uhr am Weihertorplatz mit Halt in der Kissinger Straße, Fuchsstadt, Langendorf, Rütschenhausen. sek