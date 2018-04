Eine Mischung aus moderner Blasmusik

Die Stadtkapelle Münnerstadt spielt am Sonntag, 8. April, in der Veranstaltungsreihe "Blasmusik am Sonntagabend" ein Konzert unter dem Motto "Mit Musik geht alles besser" in der Wandelhalle. Unter der Leitung von Fabian Unsleber erleben die Zuhörer neben traditioneller Blasmusik auch moderne Rhythmen zum Mitsingen und Mitklatschen: Ein bunter Mix der modernen Blasmusik von heute. Das Konzert findet um 19.30 Uhr statt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 und per E-Mail ( kissingen-ticket @ badkissingen .de ) erhältlich. Foto: Florian Glückstein