Eine Million für die Stadt Kronach

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs greift der Freistaat Bayern seinen Kommunen durch allgemeine und besondere Zuweisungen finanziell unter die Arme. Die Stadt Kronach darf sich in diesem Jahr über eine zusätzliche Stabilisierungsbeihilfe in Höhe von einer Million Euro freuen, die in voller Höhe für Investitionszwecke eingesetzt werden kann.

In den Räumen des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat konnte Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann jetzt den entsprechenden Bewilligungsbescheid aus den Händen von Staatsminister Albert Füracker entgegennehmen. Das Geld wird für Investitionen im Schul- und Kindergartenbereich, für den Straßen- und Brückenbau, die Ausstattung der städtischen Feuerwehren, den Breitbandausbau und die Beseitigung von Leerständen benötigt. red