Eine Malerin lebt ihren Jugendtraum

Marianne Kriegel hat in dem Haus geheiratet, in dem jetzt ihre Bilder hängen. Ihre Kindheit und Jugend hat die Malerin, eine geborene Philipp, in unmittelbarer Nähe von Schloss Weißenstein verlebt. Von dem prachtvollen Gebäude und den dort stattfindenden Ausstellungen war sie schon damals tief beeindruckt. Durch ihre ganze Kindheit und Jugend begleitete sie der Wunsch "auch so malen zu können". Ihren Kindheitstraum, hat Marianne Kriegel schließlich wahr gemacht. Natürlich hat sie auch das Schloss ihres Heimatortes gemalt.

Vor der Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister Hans Beck zur Vernissage ins Rathaus eingeladen. Er freute sich, eine aus Pommersfelden stammende Künstlerin präsentieren zu können. Im Eingangsbereich, Treppenhaus und im Obergeschoss des Rathauses sind 14 Bilder der ehemaligen Pommersfeldenerin, die heute in Erlangen lebt, zu sehen. Sie werden dort über mehrere Monate bleiben und können auch käuflich erworben werden.

Die Natur als Inspiration

Schon seit ihrer Kindheit fühle sie sich in der Welt der Farben und der Gestaltung zu Hause, sagt Kriegel über sich selbst. Sie sei fasziniert von der Vielfältigkeit der Farben und Strukturen in der Natur. Die Natur mit offenen Augen zu sehen, sei für sie Inspiration. Die Farben würden bei ihr Stimmungen hervorrufen, die sie spontan umsetze. In zahlreichen Workshops, Seminaren, Kunstakademien und Symposien hat sie sich weitergebildet und ihre Bilder in zahlreichen Ausstellungen gezeigt.

Zunächst absolvierte Marianne Kriegel eine Ausbildung zur Diplom-Textildesignerin, um nach deren Abschluss ins Berufsleben einzusteigen. Sie sei immer kreativ gewesen, erzählt die heute 67-Jährige. Die Geburt ihrer drei Kinder und ein fünfjähriger USA-Aufenthalt hatten daran nichts geändert.

Seit 15 Jahren male sie "sehr intensiv". Die Natur immer schon im Blick, beschäftigt sie sich in jüngerer Zeit sehr mit dem Wald. Die ausgestellten Bilder, meist in Acryl, sind expressiv und farbenfroh. Die Ausstellung an diesem Platz gefalle ihr sehr gut, sagte Kriegel bei der Eröffnung. "Schön, wenn man die Träume der Jugend leben kann!"