Eine märchenhafte Weltreise nach "Everland" auf der Music Base

Die "Fairymetal Night" auf der Music Base der Musikinitiative Herzogenaurach (MIH) geht in die dritte Runde, dieses Mal unter freiem Sternenhimmel als Open Air Edition. Einlass ist morgen (Samstag) um 16 Uhr.

Freunde des Symphonic Metal dürfen sich auf fünf großartige Bands freuen, die für viel Energie, fantastische Stimmung und zauberhafte Klänge sorgen werden. So heißt es in der Presseinfo zum Event. Das diesjährige Highlight sind sechs Metalbarden aus dem Süden Europas, die unter dem Namen "Ancient Bards" in der Symphonic Metal Szene bekannt sind. Mit dem neuen Album "Origine - The Black Crystal Sword Saga Part 2" haben sie alle Erwartungen übertroffen und werden ihr Kunstwerk bei der Fairymetal Night 3 präsentieren.

Unter dem Motto "Feenpower" finden sich weitere musikalische Leckerbissen im Programm, so auch "Xiphea", die Fairytalmetal Band, die mit ihrem hohen Tempo und viel Charme das Publikum so richtig in Fahrt bringt. "Xiphea" nimmt den Zuhörer mit auf eine märchenhafte Weltreise nach "Everland", so der Titel des aktuellen Albums.

Weiterhin tritt "Hydra" auf, die aufgrund ihrer grandiosen Live-Darbietung zum dritten Mal dabei ist. Die Band wird das Publikum mit symphonischen Klängen verzaubern. Farbenfroh und fantasievoll wird es mit der tschechischen Band "Alia Tempora", welche ihren Unicornmetal vorstellt. Mit hinreißenden Rock- und Metalhymnen von Klassik bis Moderne eröffnet die Münchner Band "Brocelian" das Festival. red